A cause des blessures, Leander Dendoncker doit jouer en défense dans son club de Wolverhampton Wanderers: "Ce n'est pas facile"

Depuis la blessure de Ryan Bennett début novembre dans la défense de Wolverhampton Wanderers, les Wolves n'ont certes plus perdu que ce soit en Europa League ou en Premier League (deux victoires et deux partages), mais cela a obligé Leander Dendoncker à changer de position en défense, lui qui est plus habitué à jouer dans le milieu de l'entre-jeu.

"J'évolue à présent dans un rôle plus défensif et ce n'est pas facile", a expliqué Leander Dendoncker sur le site de son club mardi. "L'adaptation demande un peu de temps. Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas toujours facile. J'ai toujours fait en fonction de l'équipe et je continuerai de le faire. Je suis toujours là quand on a besoin de moi".

En plus de la Premier League, l'enchaînement des rencontres avec l'Europa League doit se gérer. "C'est un autre challenge car il n'y a pas beaucoup de temps pour récupérer. Nous avons joué au Portugal (à Braga) sur un terrain difficile et quelques jours plus tard il faut jouer de suite contre Sheffield (1-1 ndlr) où nous avons cependant montré que nous étions bien physiquement".

Wolverhampton occupe la 6e place en championnat d'Angleterre, avec 20 points en 14 journées.