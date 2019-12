Mercato: Dries Mertens se rapproche doucement de l'Inter Milan

Après la mutinerie survenue en Ligue des champions, le président de Naples compte bien remettre de l'ordre dans le vestiaire. Certains cadres sont ainsi poussés dehors, tandis que les salaires sont actuellement coupés et revus à la baisse. C'est le cas de Dries Mertens, dont le contrat expire en juin, qui pourrait rejoindre l'Inter Milan dès cet hiver.

D'après les informations du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws, les contacts entre le club de Romelu Lukaku et le Diable Rouge sont de plus en plus concrets. Une offre n'est pas encore arrivée jusqu'à lui, mais d'après HLN, Mertens, qui gagne actuellement près de 4 millions d'euros par an, pourrait recevoir un salaire de six millions à l'Inter pour un contrat d'au moins deux ans.

Il semblerait, cependant, que ce transfert n'ait pas lieu lors de ce mercato hivernal, mais plutôt cet été.