À Rebecq le club se prépare pour le match de l'année face au Standard ce soir

L'équipe de Rebecq en division 2 amateur s'apprête à vivre le match de l'année. Le club affronte le Standard ce soir en huitième de finale de la Coupe de Belgique. À Rebecq, tout le monde se prépare à quelques heures de ce grand rendez-vous.

Ils se préparent tous pour le match de l'année. Les ballons sont gonflés, le maillots lavés et triés. À 69 ans, Gustave Heylen s'occupe de toute la logistique : "Je fais tout. Je lave, je plie, je mets de côté. Je compte pour voir s'il ne manque pas un maillot. Et s'il manque un maillot, je les engueule", plaisante-t-il.

En cuisine, Luc Oster prépare le menu pour gagner ce soir. Même recette que pour les tours précédents : "Pâtes au poulet. Traditionnel. Comme pour aller à Bruges, on les a fait aussi et tout a bien été." Les joueurs de Rebecq s'était imposé 0-1 sur la pelouse du Cercle de Bruges lors des seizièmes de finale.

"Nous, on a des personnes qui galopent mais pour mettre des lettres dans les boîtes aux lettres"

L'équipe aura besoin de forces pour reproduire l'exploit ce soir. Il faut dire qu'à Rebecq, personne n'est professionnel. L'administrateur du club Maurice Crauhens explique les conditions de préparation particulières : "Il y a deux joueurs qui sont facteurs donc ils sont debout depuis 4 heures du matin. Ce n'est pas évident pour eux de devoir encore galoper ce soir derrière les joueurs de D1 qui, eux, font ça toute la journée. C'est leur métier. Et nous, on a des personnes qui galopent aussi mais pour mettre des lettres dans les boîtes aux lettres et faire leur travail."

Le médian de Rebecq Régis Demolie s'impatiente à l'idée d'affronter le dauphin de la Pro League : "Le match du Cercle c'était bien, c'était quelque chose d'exceptionnel mais je crois que ce qui nous attend ce soir, c'est encore quelque chose de différent. Ce sera d'un autre niveau à mon avis."

2500 supporters de Rebecq attendus à Sclessin

Pour ce match historique, ils seront 2500 à prendre la direction de Liège tout à l'heure. 23 cars ont été spécialement affrétés pour l'occasion. Et tout le monde ne pourra pas avoir sa place à Sclessin. "On a encore des demandes à l'heure actuelle, il y a même des personnes qui ont prévu de venir sur le lieu de rendez-vous au cas où il y aurait des désistements, explique le délégué du club de Rebecq Laurent Simon. Donc malheureusement, on n'a pas su contenter tout le monde."

Standard-Rebecq, le matche est sur toutes les lèvres, même chez le barbier. Le responsable du magasin affirme avoir prévu plus de boissons que d'habitude : "Je pense qu'aujourd'hui ça va fêter, quelque soit le score bien sûr."

Ce soir c'est le rêve de tout un club qui va s'exaucer. Déjà fier du parcours de son équipe Gustave l'assure aux joueurs : "De toute façon que vous gagniez ou que vous perdiez, l'ambiance sera toujours à Rebecq".