Euromillions Basket League: les deux cinq de base du Orange All Star Game sont connus

(Belga) Le "Team Belgium" sera composé d'Anthony Lambot (Mons), Domien Loubry (Brussels), Vincent Kesteloot (Antwerp), Hans Vanwijn (Antwerp) et Jean-Marc Mwema (Ostende). Le "Team World" comprendra Vladimir Mihailovic (Alost), Arik Smith (Mons), Shevon Thompson (Ostende), Marin Maric (Alost) et Jared Wilson-Frame (Limburg United) le 28 décembre prochain à Forest National.

Sous le dénominateur "PBL United Against Cancer", la Pro Basketball League et ses équipes ont décidé de verser une partie des bénéfices à la Fondation contre le Cancer pour exprimer leur solidarité envers Pascal Angilis, le coach du Spirou de Charleroi, dont un cancer a été diagnostiqué à son fils au début du mois d'octobre. Angilis coachera Team Belgium et le Bosnien Vedran Bosnic (Mons-Hainaut), Team World. Vincent Kesteloot, Hans Vanwijn et Jean-Marc Mwema ont récolté la plupart des votes de tous les joueurs de l'EuroMillions Basketball League. Pour la "Team World", le joueur le plus populaire est le Jamaïcain d'Ostende Shevon Thompson. Tous les coachs du championnat ont à présent jusqu'au lundi 9 décembre pour sélectionner les joueurs réserves, mais ils ne peuvent pas choisir des joueurs de leur propre équipe. Le mercredi 11 décembre, les joueurs réserves (et les deux joueurs en stand-by) pour chaque équipe seront annoncés, tout comme les participants à l'EuroMillions Skills Challenge, le dunk contest et le Volvo 3-point shootout. Les tickets sont disponibles via le site orangeallstargame.be au prix de 12 euros. Les enfants de moins de 13 ans paient 8 euros. Pour rappel, un euro par ticket vendu pour cette troisième édition de l'Orange All-Star Game reviendra à la Fondation contre le Cancer. (Belga)