Ce milieu de terrain estime que Rebecq "n'a pas été ridicule" contre le Standard: "Le score ne reflète pas le match" (vidéo)

Le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges ont rejoint mercredi soir le Standard, Zulte-Waregem, Courtrai et l'Antwerp en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Les Rouches ont facilement disposé des joueurs du club de D2 amateur (3-0).

"Tout le monde était fier de jouer ce match", a indiqué le milieu de terrain de Rebecq Cyril Rosy au micro de notre journaliste Emiliano Bonfilgi après l'élimination en huitièmes de finale de la Croky Cup face au Standard. "Je pense que le score ne reflète pas le match. On n'a pas été ridicules. Pour notre petit club, nos supporters, nos familles et amis. Sur le terrain, on s'est donné à 100 % et ça s'est vu. On n'a pas été ridicule et franchement pas mauvais, c'est pas mal".