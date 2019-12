Euroligue basket (d) - Castors Braine écrase les Turques de Cukurova 90-59

(Belga) Castors Braine a écrasé les Turques de Cukurova 90-59 (mi-temps: 45-17) mercredi soir au Dôme de Charleroi, dans le Groupe A de l'Euroligue féminine de basket. Olesia Malashenko et Celeste Trahan-Davis ont chacune inscrit 24 points. Les scores par périodes: 23-13, 22-4, 22-19 et 23-23.

Venise s'est incliné 50-77 contre Prague, Nadezhda Orenbourg a battu Riga 69-61, et Ekaterinbourg a surclassé Bourges Basket, 86-47 (50-25), dont 16 points (8 sur dix à deux points) d'Emma Meesseman, qui a joué 19,45 minutes (5 rebonds et 5 assists). Braine est cinquième de la poule avec 9 points (3 victoires, 3 défaites) après six des quatorze journées. Les quatre premiers de chaque poule disputent des quarts de finale. Les deux places suivantes sont qualificatives pour les quarts de finale de l'Eurocoupe. Les Castorettes doivent se déplacer chez les deux premiers qui comptent 11 points (5 victoires, 1 défaite), mercredi prochain à Prague, puis à à Ekaterinbourg, le 18. (Belga)