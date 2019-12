Central European Basketball League (d) - Kangoeroes Malines battu à Piestanske Cajky, le Spirou s'incline face à Satu Mare

(Belga) Kangoeroes Malines a subi son premier revers, 66-55 (mi-temps: 33-26) à Piestanske Cajky, en Slovaquie, mercredi soir dans le Groupe A de la Central European Basketball League dames. Le score par périodes: 11-15, 22-11, 16-13 et 17-16.

Malines est 3e avec 5 points (2 victoires, 1 défaite), derrière Piestanske Cajky et Chomutov (7 points), mais a joué un match de moins. Le Spirou Charleroi qui évoluait pourtant à domicile à La Garenne, s'est incliné 45-68 (24-25) face aux Roumaines de Satu Mare dans le Groupe B. Le score par périodes: 12-16, 12-9, 13-24 et 8-19. Le Spirou n'a gagné qu'un match sur quatre et compte 5 points, comme Marburg (3 matches) et Ostrava. Les Tchèques du Zabiny Brno ont 8 points sur huit. Prochains matches le 11 (Charleroi - Marburg) et le 20 (Malines - UBI Graz) décembre. (Belga)