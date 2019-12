L'incroyable mauvaise série d'Arsenal: les Gunners ne gagnent plus

Ça n'était plus arrivée depuis 1977: Arsenal vient d’enchaîner NEUF matchs sans victoire! La nouvelle défaite hier soir à domicile face à Brighton (1-2) plonge le club dans une crise profonde.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Arsenal. Hier soir, les hommes de Freddie Ljungberg se sont de nouveau inclinés face à une équipe de Brighton qui semblait largement à leur portée. Pour sa centième apparition sous le maillot rouge et blanc, Alexandre Lacazette a pourtant réussi à égaliser à la 50ème minute après l'ouverture du score de Webster en fin de première période. Mais à dix minutes du terme, Neal Maupay a offert la victoire aux Seagulls. A noter que Mathew Ryan, l'ancien gardien du FC Bruges et actuel portier de Brighton, a été élu homme du match.

Avec cette nouvelle contre-performance, Arsenal enchaîne un neuvième match sans victoire. Une série catastrophique qui n'était plus arrivée au club londonien depuis 1977. Le limogeage d'Unai Emery la semaine dernière ne semble donc pas avoir créé de choc psychologique chez les Gunners qui pointent déjà à dix points de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions. La dernière victoire des Londoniens date du 24 octobre dernier face à Guimaraes en Europa League (3-2). En championnat, Arsenal n'a plus gagné depuis le 6 octobre.