Belgique ou Nigeria? Le meilleur buteur du championnat des Pays-Bas a choisi

La Fédération de football du Nigeria a annoncé sur Twitter la décision de Cyriel Dessers: l'attaquant d'Heracles jouera pour les Super Eagles plutôt que pour les Diables Rouges.

Il est la sensation du début de saison en Eredivise. Avec 11 buts en 15 rencontres, Cyriel Dessers est tout simplement le meilleur buteur du championnat hollandais. De quoi évidemment envisager un carrière internationale. Deux options se présentaient pour le joueur formé à OHL: la Belgique ou le Nigeria. Et selon la Fédération de football du Nigeria, la "NFF", le choix de l'attaquant s'est porté sur les Super Eagles.

"Après une série de discussions avec le président de la Fédération, j'ai décidé de me donner à 100% pour le Nigeria," a déclaré le joueur sur la page Twitter de la NFF. "Je vais me battre pour faire partie de l'équipe et la mener vers le succès. Je suis fier d'être Nigérian et j'ai hâte de réaliser mon rêve de porter le maillot vert et blanc."

Né d'un père belge et d'une mère nigériane, le buteur de 24 ans sera en compétition avec l'ancien joueur de Charleroi Victor Osimhen pour la place de titulaire en sélection.