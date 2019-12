L'EURO 2020 de Vincent Kompany est-il déjà en danger?

Le Diable Rouge est de nouveau sorti sur blessure hier soir lors de la rencontre de Croky Cup à Mouscron. À sept mois de l'EURO 2020, la fragilité physique du défenseur inquiète plus que jamais. Sera-t-il à 100% au mois de juin prochain?

Pour la troisième fois de la saison, Vincent Kompany a dû abandonner ses coéquipiers en pleine rencontre à cause d'une blessure à la cuisse. Si l'on devrait avoir plus d'informations quant à la gravité de la blessure d'ici quelques heures, il est fort probable que l'on ne revoie pas Kompany sur les terrains d'ici la fin de l'année.

Cette nouvelle blessure pose en tout cas question à sept mois de l'EURO. Car Roberto Martinez l'a déclaré à "Het Laatste Nieuws" à la mi-novembre: "S'il ne retrouve pas le rythme et le temps de jeu dans les prochains mois, on ne pourra pas lui demander de prester à haut niveau dans une compétition comme l'EURO."

S'il est encore un peu tôt pour s'alarmer, ce nouveau contretemps oblige à s'interroger sur la capacité de Kompany à enchaîner plusieurs mois sans pépin physique. Car après de sa blessure au Beerschot le 25 septembre dernier, l'ancien capitaine des Diables a eu besoin de 67 jours de revalidation.

Kompany a certes réussi un retour miracle lors de la Coupe du Monde 2018 mais deux ans plus tard, son corps semble plus fragile que jamais et sa participation au Championnat d'Europe est déjà incertaine. La compétition commence pour la Belgique le 13 juin prochain face à la Russie. La dernière apparition de Vincent Kompany chez les Diables Rouges remonte déjà au 11 juin dernier face à l'Écosse.