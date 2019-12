Euro en petit bassin: Pieter Timmers qualifié pour les demies du 50 m libre

(Belga) Pieter Timmers (BRABO) s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m nage libre messieurs des championnats d'Europe de natation en petit bassin vendredi à Glasgow, en Grande-Bretagne.

L'Anversois de 31 ans a pris la 4e place dans la 6e série, remportée par le Français Florent Manaudou en 21.06, le meilleur temps des engagés. Timmers, avec un chrono de 21.58, à près de trois dixièmes de son record personnel (21.30), a signé le 15e temps et s'est donc qualifié pour les demies, prévues à 18 heures belges. Le vice-champion olympique du 100 m libre nagera également le 100 m libre samedi. Quelques minutes avant, Florine Gaspard a été éliminée en séries du 100 mètres brasse. L'ondine du CNB, 17 ans à peine, a terminé 9e de la 6e et dernière série dans un temps de 1:07.11, le 30e chrono global. Une performance autour de son record personnel (1:05.97) lui aurait permis de se hisser en demies. Mercredi, elle avait été éliminée en séries du 50 m brasse. Jeudi, Valentine Dumont a échoué en demi-finales du 100 m libre mais a battu le record de Belgique de Kimberly Buys en couvrant la distance en 53.36, améliorant ainsi de 21/100es la marque de son aînée. Dumont, 19 ans, replongera samedi dans le bassin pour disputer le 200 mètres nage libre. Elle est également inscrite au 400 mètres nage libre, dimanche. Seulement quatre nageurs belges participent à cet Euro en petit bassin, soit la plus petite délégation belge depuis l'édition de 2009 à Istanbul (4 aussi).