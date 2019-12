Ski alpin: Shiffrin pour enchaîner à toute vitesse

Mikaela Shiffrin, qui domine déjà largement la Coupe du monde de ski après s'être imposée sur les deux premiers slaloms de la saison, ambitionne d'enchaîner ce week-end à Lake Louise (Canada) en descente et Super-G, signe de son grand appétit de victoires.

Intouchable sur les épreuves techniques, Shiffrin aurait pu faire l'impasse sur ce week-end canadien, mais elle semble bien décidée cette saison à aussi briller sur les épreuves de vitesse.

D'autant que l'Américaine fait preuve d'une polyvalence telle qu'elle est devenue redoutable sur chaque course où elle s'élance, comme en témoignent ses 2e et 3e places aux géants de Sölden (Suède) et de Killington (Etats-Unis).

Son objectif: entrer encore plus, et plus vite, dans le panthéon du ski alpin. Car à 24 ans seulement, l'Américaine a rejoint la semaine passée sur la "Super Star" à Killington l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll avec 62 victoires en Coupe du monde.

Shiffrin lorgne maintenant les légendes de la discipline: Marcel Hirscher (67 succès), qu'elle pourrait dépasser cette saison, Lindsey Vonn (82) et Ingemar Stenmark (86).

"C'est une époque différente maintenant. Mais les records sont aussi un symbole de ce que je réalise" chaque week-end, a réagi Shiffrin dimanche.

Victorieuse facile à Killington devant sa principale rivale l'an passé, la Slovaque Petra Vlhova (2 sec 29/100e derrière!), elle devra se méfier de sa compatriote Alice McKennis et de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, les plus rapides mardi lors de la première séance d'entraînement, juste devant... Shiffrin (17 centièmes).

L'Autrichienne Nicole Schmidhofer, qui a remporté le petit globe de la spécialité la saison dernière et qui s'était imposée sur la piste canadienne lors des deux descentes du week-end, s'est classée 4e (82/100e).

"Blessée à un ménisque", la Française Tiffany Gauthier sera elle "rapatriée en France pour des examens complémentaires", a indiqué mardi la Fédération française de ski (FFS) sur Twitter.

La deuxième séance, prévue mercredi, a été annulée à cause des quantités de neige trop importante sur la piste.

Programme (heures françaises)

Vendredi: Descente à 20h30

Samedi: Descente à 20h30

Dimanche: Super-G à 19h00