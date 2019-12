Euro-2019 en petit bassin: Manaudou meilleur temps des séries du 50 m

Florent Manaudou, de retour en Bleu pour la première fois depuis plus de trois ans, a nagé le meilleur temps des séries du 50 m en 21 sec 06 aux Championnats d'Europe de natation en petit bassin, vendredi à Glasgow (Ecosse).

Manaudou, qui détient le meilleur chrono mondial de la saison en bassin de 25 m (20.57), a devancé le Russe Vladimir Morozov de deux centièmes (21.08).

"Ce n'était pas un vrai 50 m nage libre à fond. Je voulais faire un gros 20 sec 90, je suis à un dixième, c'est bien. Honnêtement, c'est dur le matin. Je n'étais pas à fond mais ça répond quand même pas mal quand j'accélère dans le deuxième 25 m", a commenté Manaudou.

"J'aimerais bien nager 20 sec 70 en demi-finales en étant le plus relâché possible, a-t-il ajouté. Morozov, il va se réserver pour la finale comme il a fait pour le 50 m brasse (or et record d'Europe mercredi, ndlr). A moi d'essayer de l'accrocher et de toucher devant."

Maxime Grousset s'est également qualifié pour les demi-finales du 50 m en améliorant son record personnel (21.47 contre 21.51, 12e temps). Pas Clément Mignon (21.98).

Demi-finales et finale sont programmées en début de soirée.

Manaudou, qui vient de fêter ses 29 ans, est revenu à la natation début avril après avoir délaissé les bassins pendant deux ans et demi, pour s'adonner au handball notamment. Son retour est motivé par une ambition : reconquérir l'or olympique du 50 m l'été prochain à Tokyo, lui qui a été sacré sur l'aller simple en 2012 à Londres, mais détrôné quatre ans plus tard à Rio, pour un centième, par l'Américain Anthony Ervin.