L1: La passe de trois et le podium pour Lille

Coup double pour le Losc ! Vainqueur de Brest (1-0), Lille a enregistré sa troisième victoire consécutive en championnat qui lui permet de remonter sur le podium, vendredi, en ouverture de la 17e journée de L1.

Trois jours après leur premier succès de la saison à l'extérieur chez un concurrent direct, Lyon, les Dogues ont enchaîné face aux Bretons à l'issue d'une prestation maîtrisée.

Les Nordistes l'ont emporté grâce au 9e but en L1 cette saison de l'inévitable Nigérian Victor Osimhen (16e), tandis que le Portugais Renato Sanches, plus gros transfert de l'histoire du Losc, a encore brillé et continue de monter en puissance.

Sans un Gauthier Larsonneur très inspiré, Lille l'aurait emporté plus largement. Après une première période remarquable, les joueurs de Christophe Galtier ont toutefois baissé le pied au bout de l'heure de jeu et auraient pu se faire punir.

Grâce à ce huitième succès de la saison, le Losc remonte provisoirement à la troisième place avec 28 points, à trois longueurs de Marseille, en déplacement à Bordeaux dimanche.

Brest, qui restait sur un probant succès face à Strasbourg (4-0), reste 12e au classement (21 pts).

- Bamba rate un pénalty -

Les Dogues prennent rapidement le contrôle des opérations et la première occasion est l'oeuvre d'Osimhen: le Nigérian tente un retourné acrobatique que Gautier Larsonneur détourne en corner d'une belle claquette (12e). Puis, le portier breton est vigilant pour bloquer une demi-volée de Jonathan Ikoné (14e).

En revanche, le gardien brestois ne peut rien faire sur la troisième tentative nordiste: Sanches lance Ikoné, qui s'infiltre dans la surface et centre en retrait pour Osimhen, qui ouvre le score d'une frappe en pivot (16e).

Puis, lancé par Sanches, Jonathan Bamba ne parvient pas à trouver le cadre d'une frappe enroulée (30e).

Brest, de son côté, est quasiment inoffensif hormis une frappe au-dessus de Paul Lasne (45e+1).

Au retour des vestiaires, les Dogues poursuivent leur domination et ne tardent pas à se montrer dangereux: sur un coup franc de Sanches, Larsonneur repousse de justesse sur Xeka, qui bute sur le gardien breton (53e). Ce dernier se montre ensuite vigilant sur un tir en pivot d'Ikoné (55e), une frappe enroulée de Bamba (58e) et une reprise de volée de l'intenable Sanches(74e).

Le Stade Brestois peine à exister même s'il s'approche un peu plus du but lillois après l'heure de jeu. Mais sur une de ses rares situations dangereuses, Irvin Cardona dévisse totalement son tir dans la surface (69e).

Dans le temps additionnel, Bamba provoque un penalty et Osimhen, habituel tireur, décide de lui laisser le ballon. Mais, signe de son profond manque de confiance, l'ancien Stéphanois bute sur Larsonneur et ne parvient pas à se rassurer (90e+3). Heureusement pour le Losc, la victoire est quand même au rendez-vous !