Un tournoi amical face à de solides adversaires: les Diables Rouges pourraient nous surprendre au mois de mars

Le programme des Diables Rouges est en cours d'élaboration. Les Belges veulent préparer intelligemment l'Euro 2020 lors des deux prochaines trêves internationales, prévues en mars et au mois de mai. Pour ce faire, la fédération serait sur le point d'opter pour un programme inattendu.

Et si les Diables Rouges se préparaient à ce tournoi en disputant... un autre tournoi ? Voilà l'idée qui fait se chemin au sein de la fédération, contactée par la Fédération qatarie. Cette dernière est sur le point de mettre en place une mini-compétition d'une semaine au mois de mars mettant aux prises quatre pays.

La liste serait plus qu'intéressante, puisque la Belgique se retrouverait aux côtés du Portugal, de la Suisse et de la Croatie. Du beau monde ! Chaque équipe disputerait deux rencontres, sans que l'on en sache plus sur une éventuelle finale. Le Laatste Nieuws affirme que des sources internes à l'Union belge admettent qu'il y a "de fortes chances de participation" du côté de la sélection.

Cette idée n'est pas anodine. Le tournoi, joué à Doha, doit mettre en lumière l'organisation qatarie, qui accueillera la Coupe du Monde en 2022. Les Belges pourraient composer avec des conditions favorables, la température sur place n'excédant pas les 26 degrés à cette période de l'année. Du moins en théorie. Financièrement aussi, l'opération serait positive pour la fédération belge.

Voilà une formule que l'on n'attendait pas pour les Diables Rouges !