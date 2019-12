L'arnaque du siècle ? Ce Néerlandais parvient à signer dans un club professionnel... sans savoir jouer au foot (photos)

L'histoire de Bernio Verhagen est à la fois somptueuse et effrayante. Ce Néerlandais de 25 ans est poursuivi en justice par le club danois de Viborg pour fraude. Il avait signé un contrat professionnel sans jamais avoir joué au football.

L'histoire est complètement folle et débute il y a plusieurs années. Bernio Verhagen, né en 1994, décide de se lancer dans le football. Il se crée alors un palmarès fictif, s'inventant un parcours au sein de différentes équipes néerlandaises de seconde zone, notamment chez les jeunes.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a quelques semaines, c'est son agent qui contact le club danois de Viborg. Son parcours n'est pas vierge: selon lui, Verhagen aurait porté le maillot de trois autres clubs professionnels: le Dinamo Auto, le Cape Town City et l'Audax Italiano. Pour le prouver, le joueur va notamment poster des photos de lui avec l'équipement officiel de ces équipes.

Le 5 novembre, Verhagen, qui se dit ailier droit, signe un contrat au Viborg. C'est là que les problèmes commencent. Le joueur se présente à son premier entraînement, mais rapidement, son niveau attise la curiosité. Son coach l'écarte du groupe, constatant des lacunes indignes d'un joueur professionnel.

Le président du Viborg va alors contacter ses anciens employeurs. Et là, surprise: aucun de ces clubs n'a jamais entendu parler de ce joueur, si ce n'est le Cape Town City, dont le propriétaire annonce avoir reconnu une arnaque. "Il devait signer, mais nous avons découvert que quelque chose n'allait pas. Nous avons alors retiré notre offre", précise John Comitis.

Une arnaque construite

Effaré, le club rompt le contrat de Verhagen et le poursuit en justice pour fraude, non sans admettre le fait de lui avoir offert un contrat sans jamais l'avoir vu jouer auparavant. Et pour cause.

L'agent du joueur s'est fait passer pour un membre du groupe Stellar, qui compte dans ses clients du joueurs de la stature de Gareth Bale. L'idée lors du transfert de Verhagen était de le conserver au Viborg pendant deux mois, avant une vente déjà actée vers un club de troisième division chinoise. Les Danois devaient alors toucher une somme d'argent et se lancer sur le marché chinois, objectif avoué du club. Mais tout était faux: le club chinois n'a jamais signé d'accord. Il s'agit d'une ex-copine du "joueur", qui avait accepté de poser sa signature pour favoriser cette arnaque.

Mais visiblement, le personnage n'est pas non plus un ange en dehors des pelouses. L'homme est actuellement en prison pour avoir agressé et séquestré sa copine, Nayaret Muci, âgée de 21 ans. "Il m’a gardée enfermée, confie-t-elle à BT. Je ne différenciais plus le jour et la nuit. Chaque fois que je voulais partir, il m’en a empêchée. Il a complètement violé mes droits et m’a maltraitée physiquement", a expliqué la jeune femme.

Verhagen est également poursuivi pour vol qualifié. Il nie ces accusations mais ne fait aucun commentaire en ce qui concerna la fraude.