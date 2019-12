Un championnat, 2 divisions et 40 équipes européennes: le projet fou du Real Madrid qui fait enrager l'UEFA

La super-ligue européenne fait parler d'elle depuis plus d'un an. Un projet de création d'une compétition réunissant les plus grands clubs du continent dans un championnat parallèle. Peu soutenu, ce championnat pourrait finalement voir le jour sous la houlette de Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Florentino Pérez veut absolument créer une compétition européenne parallèle. Un championnat qui s'organiserait entre les meilleurs clubs du continent, se retirant de cette façon de leur compétition nationale. L'idée d'une super-ligue européenne n'est pas neuve, mais les clubs avaient jusqu'ici opposé une résistance farouche à cette idée, forçant l'UEFA à calmer le jeu.

Frustré de cette situation, le président du Real Madrid a décidé d'agir en lançant des pourparlers avec différents dirigeants de clubs, mais aussi avec Gianni Infantino, le président de la FIFA. Le projet porté consiste à créer un championnat européen, reprenant les clubs les plus prestigieux du continent, réunis en deux divisions. Chacune serait composée de 20 équipes issues des plus grands championnats au monde: la Premier League (Angleterre), la Liga (Espagne), la Serie A (Italie), la Ligue 1 (France) et la Bundesliga (Allemagne). D'autres clubs, comme Porto ou l'Ajax Amsterdam, seraient invités. Mais rien n'est prévu pour accueillir des équipes de compétitions plus modestes.

Le Real Madrid mise sur des rentrées financières colossales, avec l'explosion des droits TV et commerciaux relatifs à une compétition de cette ampleur. Des affiches européennes seraient concrètement prévues chaque semaine. Mais les conséquences potentielles sont énormes pour les championnats nationaux, qui seraient amputées de certains de leurs cadors.

Le New York Times, qui révèle l'information, n'a pu préciser s'il s'agissait d'un projet classique, avec relégation et promotion, ou d'une compétition événementielle organisée, par exemple, tous les deux ans. A l'UEFA, on n'apprécie moyennement l'idée.

"Cela ruinerait le football dans le monde"

Interloqué par l'article du journal américain, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a réagi sur les réseaux sociaux. Dans un message, il dénonce ce projet jugé "égoïste et égocentrique". "J’ai lu ce plan dément. S’il faut y croire, cela vient d’un seul président de club (pas le propriétaire) et d’un administrateur du football isolé", déclare-t-il. "Cela ruinerait clairement le football dans le monde, pour les joueurs et pour les supporters. Tout ça pour le bénéfice d’un minuscule nombre de personnes. Heureusement, il y a toujours trop de bon sens dans le football pour que ce genre de concept fou réussisse. En fait, c’est tellement improbable que je ne peux pas croire que quelqu’un l’ait imaginé”.

Le projet n'est pas encore bouclé et, à ce stade, rien ne permet de s'assurer qu'il voit le jour. Selon le New York Times, le Real Madrid espère créer ce championnat en 2024, au moment de la réforme des compétitions européennes.