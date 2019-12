Proche de son premier titre, Thomas Detry partage la tête avant l'ultime journée

(Belga) Thomas Detry, auteur d'un troisième tour en 67 coups (5 sous le par), occupe la première place partagée du Mauritius Open, tournoi du circuit européen de golf doté de 1 million d'euros, samedi sur le parcours de Bel Ombre, sur l'Ile Maurice. Thomas Pieters est lui 20e.

Detry a rendu une carte de 67 coups, comme jeudi mais moins bien que vendredi (66), grâce à sept birdies pour deux bogeys. Avec un total de 16 coups sous le par, il partage la tête avec le Français Antoine Rozner et l'Écossais Calum Hill, leader au matin de cette troisième journée. Dimanche, le Bruxellois de 26 ans aura l'occasion de décrocher son premier titre sur le circuit européen. Récemment en très bonne forme, il notamment terminé 8e de l'Open de France remporté par Nicolas Colsaerts et 3e du Nedbank Golf Challenge. Thomas Pieters, pourtant mal parti après une journée de jeudi moyenne, a continué sur sa lancée de vendredi en ralliant le club house en 67 coups (-5) après neuf birdies, deux bogeys et un double bogey. Il est 20e (-9) à sept longueurs du trio de tête. Troisième golfeur belge engagé au début du tournoi sur l'île de l'océan Indien, Nicolas Colsaerts n'a pas passé le cut vendredi. (Belga)