Manon De Roey 16e après le 3e tour au Kenya

(Belga) Manon De Roey pointe à la 16e place partagée à l'issue du 3e tour de la première édition du Magical Kenya Ladies Open, l'ultime épreuve de l'année du Ladies European Tour, doté de 300.000 euros, samedi sur le parcours côtier de Vipingo Ridge à Kilifi, au Kenya.

Samedi, De Roey a rendu une carte de 71 (-1), son meilleur total depuis le début du tournoi. Pour ce faire, la Belge de 27 ans a réalisé un eagle, trois birdies et quatre bogeys. Seconde Belge engagée sur les greens kenyans, Laura Gonzalez Escallon est passée de la 43e à la 35e place grâce à une carte de 72 samedi, égalant le par après un birdie et un bogey. La Suédoise Julia Engström, 18 ans, est seule en tête à 13 sous le par, avec sept coups d'avance sur un quatuor formé par l'Autrichienne Christine Wolf, l'Indienne Aditi Ashok, la Française Astrid Vayson De Pradenne et l'Allemande Esther Henseleit. (Belga)