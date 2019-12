Quinten Hermans et Marianne Vos s'imposent à Essen

(Belga) Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) a remporté samedi le cyclocross d'Essen, 5e manche des Ethias Cross, en devançant Laurens Sweeck et le Britannique Tom Pidcock. Thijs Aerts et Diether Sweeck complètent le top 5.

Le Tchèque Zdenek Stybar, qui disputait son premier cross cet hiver, a pris la 12e place. Triple champion du monde de cyclocross (2010, 2011 et 2014), Zdenek Stybar est depuis passé sur la route. Il a prévu de revenir dans les labourés afin de préparer la prochaine saison sur route. Après Essen, il sera au départ à Zonhoven, Sint-Niklaas, Zolder, Bredene, Loenhout, Diegem et Baal. Quinten Hermans, 24 ans, s'est adjugé sa seconde manche Ethias Cross d'affilée après son succès à Beringen le 26 octobre. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv), 32 ans, qui disputait son premier cross de la saison. Vos, qui avait enlevé la 1e édition du cross d'Essen en 201, s'est imposée en solitaire devant la Hongroise Blanka Kata Vas et la Britannique Anna Kay. Première Belge, Ellen Van Loy a pris la 4e place. La 6e des 8 manches des Ethias Cross se déroulera le 30 décembre à Bredene. Suivront les cross de Maldegem (05/02) et Hulst (16/02). Dimanche, les spécialistes des labourés se retrouvent à Zonhoven pour la 5e manche du Superprestige. (Belga)