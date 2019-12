Joshua prend sa revanche sur Andy Ruiz et récupère les titres IBF, WBA et WBO des lourds

(Belga) Le Britannique Anthony Joshua a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz JR samedi à Diriya, en Arabie saoudite, et récupéré ses titres mondiaux IBF, WBA et WBO des lourds en s'imposant aux points: 118-110 pour l'Américain Glenn Feldman et le Canadien Benoît Roussel, 119-109 pour le Britannique Steve Gray.

Joshua (30 ans, 23 victoires, dont 21 avant la limite) 1 défaite), champion olympique à Londres en 2012, avait perdu ses ceintures à la surprise générale le 1er juin au Madison Square Garden de New York face à Ruiz en étant arrêté par l'arbitre au 7e round, subissant la première défaite de sa carrière. Au terme d'un combat maîtrisé, le Londonien a cette fois été déclaré large vainqueur à l'unanimité au bout des douze rounds. Dans un stade chaud bouillant de 15.000 places, à Diraya, près de Riyad, Anthony Joshua a remis la main sur ses trois ceintures de champion du monde poids lourd (IBF, WBA et WBO), et réalise l'exploit d'être doublement titré. Andy Ruiz Jr, le "Rocky mexicain", a lui subi sa deuxième défaite, pour 33 victoires, donrt 22 avant la limite. A défaut d'être spectaculaire, Anthony Joshua a livré le combat qu'il fallait pour s'imposer face à un Andy Ruiz toujours potentiellement dangereux, mais trop limité pour poser de réels problèmes à son challenger. L'Anglais est resté sur ses gardes jusqu'au bout, pour prendre ses distances aux points. Ouvert à l'arcade gauche dès la première reprise, le Californien d'origine mexicaine n'a pourtant cessé d'avancer sur son adversaire, mais a semblé plus pataud qu'en juin à New York. À la pesée d'avant combat, Ruiz avait il est vrai accusé sept kilos de plus qu'il y a six mois sur la balance (128,36). Bien évidemment, la question est déjà sur les lèvres de tout le monde: à quand la "belle" ? (Belga)