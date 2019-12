Euro en petit bassin: Valentine Dumont échoue à trois places de la finale du 400 m nage libre

(Belga) Valentine Dumont (NOC) n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 400 m nage libre dames lors de la cinquième et dernière journée des championnats d'Europe en petit bassin à Glasgow, dimanche en Grande-Bretagne. Il n'y a plus de Belges en lice en Écosse.

La Namuroise de 19 ans, à la ligne d'eau N.1 de la 5e série, la plus relevée, a nagé en 4:07.30. Elle aurait dû améliorer de 9 centièmes son record de Belgique de la distance (4:04.55) établi le 10 novembre pour atteindre la finale. Avec le 11e temps des engagées, elle n'a pas pu accrocher le top-8. Jeudi, l'ondine du NOC a battu le record de Belgique du 100 m libre en demi-finales mais ne s'est pas qualifiée pour la finale. Samedi, elle a signé le 9e temps global des engagées en séries du 200 m libre en 1:56.26, échouant une première fois aux portes de la finale. Plus tôt dans la journée dimanche, Florine Gaspard (CNB), 17 ans, a été éliminée en séries du 50 mètres nage libre avec le 39e temps (25.59) des engagées. Seulement quatre nageurs belges ont participé à cet Euro en petit bassin, soit la plus petite délégation belge depuis l'édition de 2009 à Istanbul (quatre aussi). Outre Gaspard et Dumont, Lander Hendrickx et Pieter Timmers étaient aussi présents à Glasgow. Le premier a été éliminé en séries du 400m libre, le second a terminé 7e de la finale du 50 mètres nage libre après avoir battu le RDB de la distance en demies. Sur 100 m nage libre, Timmers a été éliminé en demies. (Belga)