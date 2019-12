Toon Aerts s'impose en solitaire à Zonhoven

(Belga) Le champion de Belgique Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) a remporté dimanche le cyclocross de Zonhoven, cinquième manche du Superprestige. Il a devancé Laurens Sweeck et Eli Iserbyt, le duo de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal, au terme d'une course orpheline du Néerlandais Mathie van der Poel.

C'est la deuxième victoire de la saison après celle enregistrée à Boom pour Toon Aerts, qui en profite pour accroître son avance au classement général. A noter que Michael Vanthourenhout n'a pas pris le départ de la course. Victime d'une chute à l'entraînement en Espagne, le leader de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal n'a pas voulu prendre de risque. Chez les dames, la Néerlandaise Annemarie Worst s'est imposée. Plus véloce au sprint, elle a devancé sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Yara Kastelijn a complété le triomphe 'oranje' en prenant la 3e place. La Belge Sanne Cant, championne du monde, a terminé 6e. Grâce à sa deuxième place, Alvarado a renforcé sa position au sommet du classement. Elle compte 67 points, quatre de plus que Kastelijn. Cant est 3e (53 pts). Thibau Nys a décroché lui sa 11e victoire de la saison chez les juniors. Le champion d'Europe de la catégorie a devancé Lennert Belmans et Ward Huybs pour s'emparer de la tête du classement général. La sixième des huit manches du Superprestige se déroulera le 29 décembre à Diegem. (Belga)