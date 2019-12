Jupiler Pro League - Eupen s'impose face à Ostende (1-0), est 12e à trois points d'Anderlecht 12e

(Belga) Le match de clôture de la 18e journée du championnat de Belgique de football a vu Eupen battre Ostende 1-0, dimanche soir. Le remplaçant Carlos Emballo a inscrit l'unique but de la rencontre (78e). Les Pandas se hissent en 12e position (19 pts) à trois points d'Anderlecht, qui a fait match nul avec Charleroi plus tôt dans la journée. Ostende (15 points) est 14e.

S'il s'est montré plus ambitieux au coup d'envoi, Eupen a éprouvé du mal à hausser le rythme. Malgré un tir de Jens Cools dévié par Wout Faes (9e), Ostende conservait facilement son organisation. Les Kustboys parvenaient même à placer plusieurs raids et, sur un tir à distance, Kevin Vandendriessche a obligé Ortwin De Wolf à effectuer une parade (16e). Les deux équipes se montrant très prudentes, les spectateurs ont eu droit à une phase dangereuse ici et là. Les Ostendais se sont montrés les plus menaçants mais le tir de Joseph Akpala est passé à côté (35e) et Vandendriessche a encore vu son envoi dévié en corner par le gardien eupenois (36e). De l'autre côté, William Dutoit a vu à peine un ballon que lui a envoyé Nils Schouterden (43e). Après une première mi-temps faible et sans but, Eupen est revenu des vestiaires un peu plus vif. Toutefois, la bonne volonté de l'équipe locale ne suffisait pas. Sur des centres d'Andreas Beck, les Eupenois Danijel Milicevic (48e) et Jonathan Bolingi (52e) ont prouvé qu'ils n'étaient pas de vrais spécialistes du jeu de tête. Par contre, sur un coup franc de Siebe Blondelle, Jon Bautista a obligé Dutoit à démontrer qu'il était bien éveillé (54e). Comme les attaquants d'Eupen, Bolingi et Bautista, passaient une soirée difficile, Emballo, le remplaçant de Blondelle (64e), a trompé Dutoit (78e, 1-0). Ostende a alors pris des risques. Sur un centre de Jelle Bataille, Sidrit Guri a sauté plus haut que les défenseurs eupenois mais le milieu albanais a manqué une belle oppportunité d'égaliser (87e). (Belga)