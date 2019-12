"Rien de plus beau que le sourire d'un enfant": il perd 0-4 mais offre un souvenir mémorable à un jeune supporter (vidéo)

Vendredi, Nîmes s'inclinant 0-4 sur sa pelouse face à Lyon. Le club pointe au dernier rang de la Ligue 1. Alors que la déception trônait, Renaud Ripart, l'un des joueurs nîmois, va offrir un souvenir mémorable à un enfant.

La scène est géniale, du début à la fin. Balayés par les Lyonnais, les joueurs de Nîmes se dirigent vers leurs supporters pour communier avec eux malgré le début de saison compliqué. Les têtes sont basses, mais sur le côté, un enfant apparaît avec une pancarte demandant le maillot de Renaud Ripart.

C'est un stadier qui va le repérer et l'inviter à monter sur la pelouse pour retrouver son joueur favori. Hésitant, le jeune fan s'exécute et finit par trouver Renaud Ripart, qui n'hésitera pas une seconde à lui donner son maillot. Un geste génial, relayé sur les réseaux sociaux et commenté par la suite par le joueur. "Rien de plus beau que le sourire d'un enfant". La classe !