A 38 ans, il devient le joueur le plus âgé à inscrire un triplé dans le championnat espagnol (vidéo)

Joaquin, éternel, est devenu dimanche le plus vieux joueur à inscrire un triplé en première division espagnole de football lors de la victoire du Betis Séville contre l'Athletic Bilbao (3-2). L'ailier, âgé de 38 ans et 140 jours, a battu le record de la légende du Real Madrid Alfredo Di Stefano, qui datait de 1964.



Joaquin a signé une autre prouesse en marquant ses trois buts en l'espace des vingt premières minutes de jeu. Seuls six joueurs, dont Cristiano Ronaldo en septembre 2015 avec le Real, ont marqué un triplé plus rapide. Grâce à ce troisième succès de rang, les Andalous ont grimpé à la 11e position après 16 journées de Liga, à quatre longueurs de la première place européenne.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.