Ligue des Champions: le FC Barcelone sera déforcé pour affronter l'Inter de Romelu Lukaku

Le FC Barcelone a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à son succès 3-1 contre le Borussia Dortmund lors de la 5e journée. Mais c'est quelque peu déforcé que les Catalans se rendront à Milan pour affronter l'Inter de Romelu Lukaku, qui se livre un duel à distance pour la qualification avec le BVB.

En effet, Ernesto Valverde est privé de Nelson Semedo, Arthur, Ousmane Dembélé et Jordi Alba, tous blessés. Mais le technicien espagnol a délibérément choisi de laisser au repos son étoile Lionel Messi, son défenseur central Gerard Piqué et son couteau suisse Sergi Roberto. A noter que le jeune Ansu Fati a reçu le feu vert médical et sera du voyage en Lombardie.

L'Inter pourra compter sur son redoutable duo d'attaque composé de Lukaku et de l'Argentin Lautaro Martinez pour passer l'hiver européen. "Avec Conte on travaille avec beaucoup d'intensité et son système me convient. Et avec Lukaku on se trouve bien", a déclaré Martinez lundi. Derrière le Barça (11 pts), l'Inter Milan (2e, 7 pts) et Dortmund (3e, 7 pts) sont à égalité. Le Borussia, sans Witsel blessé, défiera le Slavia Prague (4e, 2 pts), déjà éliminé.