La RBFA fête ses 125 ans avec un livre :"1895 - 125 ans de patrimoine émotionnel"

(Belga) La Fédération royale belge de football (RBFA) a présenté lundi soir en son siège bruxellois le livre anniversaire publié à l'occasion du 125e anniversaire de sa création : "1895 - 125 ans de patrimoine émotionnel".

Afin de célébrer l'année prochaine le 125e anniversaire de la Fédération, un bel ouvrage de textes et photos évoque les 125 moments remarquables dans l'histoire du football belge. Le livre a été écrit par Stefan Van Loock, l'attaché de presse des Red Devils et des Red Flames, et son frère le photographe Filip Van Loock. Pendant un peu plus d'un an, ils sont partis à la recherche des histoires de notre football national. L'une des histoires les plus remarquables est celle de la Coupe van den Abeele, plus connue sous le nom de "Petit truc en cuivre" (Koperen Dingetje). Ce "bijou" était offert au vainqueur du duel entre la Belgique et les Pays-Bas. Par la suite, il est tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que personne ne sache plus où il se trouvait. "Pour le "Petit truc en cuivre", j'ai vraiment cherché partout, appelé les gens.... jusqu'à ce qu'il s'avère qu'il était finalement dans le sous-sol de la fédération", a ri Stefan Van Loock lors de la présentation du livre. "Il est vrai qu'il y a une partie de la cave qui est fermée à laquelle je n'avais pas accès. Sinon, je l'aurais peut-être trouvé plus tôt." Le livre est en vente dès maintenant en ligne et en librairie. (Belga)