C1: Terrier titulaire pour Lyon, Leipzig avec Nkunku

L'entraîneur de Lyon Rudi Garcia a choisi mardi d'aligner l'attaquant Martin Terrier, titulaire surprise aux côtés de Moussa Dembélé ou Memphis Depay, pour le match crucial contre Leipzig (21h00), qui peut qualifier, comme éliminer, l'OL de la Ligue des champions.

Le jeune avant-centre, qui n'a marqué qu'une seule fois cette saison, a été préféré à Jeff Reine-Adelaïde, attendu au coup d'envoi.

L'ancien Angevin, titulaire sept fois sur onze jusque-là, a pourtant bouclé son mois de novembre avec deux buts et deux passes décisives, laissant entrevoir sa montée en puissance.

En défense, le technicien lyonnais a fait confiance à Rafael au poste de latéral gauche, la principale inquiétude d'avant-match. Le Brésilien était incertain en raison d'une blessure à une cheville.

Côté allemand, le Français Christopher Nkunku a été choisi pour débuter aux côtés de la pépite allemande Timo Werner, le deuxième meilleur buteur de Bundesliga (15 buts) derrière Robert Lewandowski.

En plus de l'ancien Parisien, l'entraîneur Julian Nagelsmann a aligné sur le terrain deux autres jeunes Tricolores: les défenseurs Nordi Mukiele (22 ans) et Dayot Upamecano (21 ans), respectivement passés par Montpellier et Valenciennes.

Une victoire peut assurer à l'OL la qualification pour les 8es ainsi que la première place de groupe. Un nul peut lui suffire si, dans le même temps, le Zenit Saint-Pétersbourg perd face au Benfica Lisbonne au Portugal.

Composition des équipes:

Lyon: A. Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Marçal - Thiago Mendes, Tousart - Terrier, Depay (cap), Aouar - M. Dembélé

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Saracchi - Haïdara, Y. Poulsen, Demme (cap), Forsberg - Werner, Nkunku

Arbitre: Anthony Taylor (ENG)