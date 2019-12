Theo Bongonda FURAX après l'élimination en Ligue des champions: "Il ne faut pas penser qu’à sa gueule" (vidéo)

Déjà éliminé, le Racing Genk s'est lourdement incliné devant Naples (4-0) lors de la sixième et dernière journée du groupe E de la Ligue des Champions, mardi au stade San Paolo. Dans le même temps, Liverpool s'est imposé à Salzburg (0-2) afin de s'assurer la première place avec 13 points. Les Italiens terminent deuxièmes (12), les Autrichiens (7) troisièmes et les Genkois (1) derniers.

A la fin du match, le Limbourgeois Theo Bongonda a poussé un coup de gueule à notre micro. "On n’avait pas la bonne mentalité contre Naples", dénonce-t-il. "Certains joueurs voulaient se montrer et n’ont pas joué collectivement. Je trouvais que les dernières semaines, on était bon. Le collectif passe avant les individualités. Il ne faut pas penser qu’à sa gueule. C’est dommage qu’on arrive pas à être plus une équipe."