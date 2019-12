Mondial de hockey sur glace (d) - La Belgique boucle son Mondial (D3) par un succès sur la Roumanie et une 2e place finale

(Belga) Les Belgian Blades, l'équipe nationale belge féminine de hockey sur glace, ont bouclé le championnat du monde de division III, par une large victoire 4-1 face à la Roumanie, mardi soir à Sofia en Bulgarie. Leur bilan final au terme du 'round robin' est de trois victoires (4-2 contre la Bulgarie, 8-1 au détriment de Hong Kong et celle face aux Roumaines) et deux défaites (4-3 des oeuvres de Afrique du Sud et 4-3 face à la Lituanie). La Belgique termine 2e du classement, sur six, avec 9 points, forte de la meilleure attaque du tournoi (22 buts). L'Afrique du Sud s'impose avec 12 unités et est promue dans le groupe B de la division II.

Menées 1-0 à la 14e minute, les Belges ont bien réagi. Femke Bosmans (18e) a égalisé (1-1) peu avant la fin du premier tiers temps. Les filles de Sven van Buren ont fait basculer la rencontre dans la deuxième période. Elles ont aligné trois buts signés Lotte de Guchtenaere (25e, 32e) et Valentine Maka (38e) sans en concéder (4-1). La Roumanie a réussi dans la dernière minute de la rencontre à réduire le score (4-2). . (Belga)