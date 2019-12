Ligue des Champions de volley - Roulers s'incline 0-3 face à Kedzierzyn-Kozle lors de la 2e journée

(Belga) Roulers n'est pas parvenu à confirmer son succès de la première journée en Ligue des Champions de volley (messieurs). Les Flandriens se sont inclinés mardi soir dans leur salle du Schiervelde, 0-3 face aux Polonais de Kedzierzyn-Kozle. L'ancienne formation de Sam Deroo, désormais entraînée par le Serbe Nikola Grbic, classée au 12e rang européen (ETT) a gagné en moins en 1 heure et 8 minutes (17-25, 19-25 et 21-25).

Roulers (18e au classement EuroTop Teams) avait remporté son premier match mercredi dernier dans la salle des Allemands de Friedrichshafen (0-3). Ceux-ci ont bien réagi en venant s'imposer 0-3, ce mardi, dans la salle des Serbes de Novi Sad (20-25, 21-25, 20-25). Au classement, après deux journées, Kedzierzyn-Kozle compte 6 points pour 3 à Roulers et Friedrichshafen. Novi Sad est toujours sans le moindre point. La 3e journée verra Roulers se déplacer à Novi Sad (22e ETT) mardi prochain (18h00). Demain (mercredi) à 20h30, Maaseik accueille les vice-champions en titres russes du Zenit Kazan (N.1 ETT) à la Steengoed Arena en match comptant pour le groupe C. Les Limbourgeois ont gagné 2-3 dans les installations des Turcs du Halkbank Ankara lors de la première journée. Kazan disputera son premier match de la compétition demain. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.