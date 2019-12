C1: Paris veut finir sur une bonne note, l'Atlético se qualifier

Le Paris SG, déjà qualifié pour les huitièmes de la Ligue des champions, veut finir sur une bonne note contre Galatasaray mercredi lors de l'ultime journée des phases de poules, tandis que l'Atlético Madrid doit décrocher sa qualification face au Lokomotiv Moscou.

Assuré de finir premier du groupe A, le PSG (1er, 13 points) n'a plus qu'un seul objectif à remplir: terminer son premier tour européen invaincu sur un parcours presque parfait avec 5 victoires en 6 journées.

Au Parc des Princes, la réception de Galatasaray (4e, 2 pts), déjà éliminé, sera sous haute surveillance en tribunes en raison des violents affrontements entre supporters des deux camps ayant entaché le dernier duel européen entre les deux clubs, le 13 mars 2001.

Le Real Madrid (2e, 8 pts) entend confirmer de son côté le prometteur nul (2-2) décroché contre Paris, il y a deux semaines, sur la pelouse de Bruges (3e, 3 pts).

S'il n'y a plus de suspense dans le groupe B, où le Bayern Munich et Tottenham ont déjà validé leurs billets pour les huitièmes, deux tickets restent à distribuer dans les deux autres poules.

L'Atlético Madrid (2e, 7 pts) n'a pas le droit à l'erreur dans le groupe D. La formation dirigée par Diego Simeone sera qualifiée si elle bat le Lokomotiv (4e, 3 pts) ou si Leverkusen (3e, 6 pts) ne bat pas la Juventus Turin (1er, 13 pts), déjà qualifiée.

Derrière Manchester City (1er, 11 pts), tout reste encore possible au sein du groupe C pour le Shakhtar (2e, 6 pts), le Dinamo Zagreb (3e, 5 pts) et l'Atalanta Bergame (4e, 4 pts).

Donetsk, le mieux placé a priori, sera qualifié s'il bat l'Atalanta, ou en cas de nul si le Dinamo ne gagne pas contre City. A contrario, Zagreb sera qualifié s'il bat le leader du groupe et que le Shakhtar ne bat pas l'Atalanta.

Pour sa part, l'Atalanta peut coiffer ses rivaux si elle bat le Shakhtar pendant que le Dinamo ne bat pas City. Suspense garanti!

Programme des matches de la 6e journée de la Ligue des champions disputés mercredi (en heures françaises):

Groupe A

(21h00) Club Bruges (BEL) - Real Madrid (ESP)

Paris SG (FRA) - Galatasaray (TUR)

Groupe B

(21h00) Olympiakos (GRE) - Etoile rouge de Belgrade (SRB)

Bayern Munich (GER) - Tottenham (ENG)

Groupe C

(18h55) Shakhtar Donetsk (UKR) - Atalanta Bergame (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Manchester City (ENG)

Groupe D

(21h00) Bayer Leverkusen (GER) - Juventus Turin (ITA)

Atlético Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)