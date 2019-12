Koen Casteels, troisième gardien des Diables Rouges, prolonge à Wolfsburg jusqu'en 2024

A la veille de son dernier match d'Europa League contre l'AS Saint-Etienne, le club allemand du VfL Wolfsburg a annoncé avoir prolongé le contrat de son gardien de but belge Koen Casteels. Le Diable Rouge est désormais lié jusqu'en juin 2024. Son précédent bail prenait fin en juin 2021.

"Koen est devenu l'un des meilleurs gardiens de but au monde au VfL, et sa qualité et son caractère sont un énorme soutien et un modèle pour toute l'équipe", a déclaré Jörg Schmadtke, le manager général, à propos du Belge de 27 ans.

Le N.3 dans la hiérarchie belge avait rejoint les "Wölfe" en janvier 2015 en provenance de Hoffenheim, un autre club de Bundesliga où il jouait depuis l'été 2011, et avait été prêté les six premiers mois au Werder Brême. "Je suis ravi de pouvoir poursuivre dans la voie que nous avons tracée au VfL et de jouer mon rôle dans le développement positif de l'équipe au cours des prochaines années", a déclaré Casteels. "Ma famille et moi nous sommes depuis longtemps sentis chez nous à Wolfsburg, alors prolonger mon contrat ici était la décision la plus logique pour moi."

Casteels provient de l'école des gardiens du KRC Genk dont est aussi issu Thibaut Courtois le N.1 belge et actuel portier du Real Madrid.