Inscrit dans un tournoi professionnel, cet Ukrainien a livré la pire performance de l'histoire du tennis (vidéo)

Artem Bahmet disputait cette semaine le tournoi futures de Doha. Une compétition professionnelle, dédiée aux joueurs en passe d'intégrer le circuit de haut niveau. Mais avec une particularité: chacun pouvait s'inscrire au tournoi pour 32€. C'est ce qu'a fait l'Ukrainien, qui s'est donc retrouvé qualifié pour le premier tour.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. Bahmet a tout simplement perdu chaque point mis en jeu, s'inclinant 6-0 6-0 face au Thaïlandais Krittin Koaykul. Pire: la technique de l'Ukrainien laisse plus qu'à désirer, le joueur enchaînant les couacs, passant à côté de la balle, loupant ses services et semblant totalement à côté de la plaque.

Si les images ont de quoi faire sourire, les organisateurs, eux, se demandent comment un amateur a pu aussi facilement rejoindre un tournoi professionnel.