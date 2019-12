Un miracle pour les jeunes brugeois: le gardien marque dans les dernières secondes pour accrocher le Real Madrid (vidéo)

Le Club de Bruges s'est miraculeusement qualifié pour les barrages de l'UEFA Youth League de football grâce à un but inespéré de son gardien Senne Lammens dans les arrêts de jeu, jeudi à Ostende, permettant à son équipe d'égaliser (2-2) face au Real Madrid.

Cette rencontre des U19 brugeois comptait pour la 6e et dernière journée du groupe A. Jordi (23e) avait placé les Madrilènes aux commandes. Mathias De Wolf (27e) avait égalisé sur penalty moins de cinq minutes plus tard. Le Real passait de nouveau devant à un peu plus de dix minutes du terme grâce à Rodriguez Delgado (78e).

Il a fallu la montée désespérée sur coup de coin de Senne Lammens pour voir le gardien brugeois égaliser de la tête dans les arrêts de jeu (90+5). Le Real termine en tête du groupe avec 13 points et se qualifie directement pour les 8es de finale. Le Club de Bruges (10 pts) jouera un barrage pour une place dans le top 16. Galatasaray (6 pts) et le PSG (3 pts) s'affrontent mercredi, mais sont éliminés.

Le tirage au sort des barrages est prévu lundi. Mardi, Genk avait partagé à Naples (0-0) pour terminer troisième de son groupe et est éliminé. Les poules de la Youth League sont identiques à celles des équipes A.