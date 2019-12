Bruges, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta: ces clubs qui jouent gros ce soir en Ligue des Champions

La dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se termine ce soir. Quatre groupes sont concernés, avec, dans certains cas, un suspens haletant, y compris pour une qualification en huitièmes de finale.

La pression est énorme. Les dernières équipes ayant une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont devoir se donner à 100%, ce soir, lors de la dernière journée de la phase de poules. Mais qui peut encore se qualifier ? Quelles sont les équipes qui, au contraire, pensent à l'Europa League ? Le point groupe par groupe.

Groupe A

Déjà qualifiés: Paris Saint-Germain et Real Madrid

Enjeu: le Club de Bruges et le Galatasaray vont se disputer la troisième place, synonyme de qualification en seizième de finale de l'Europa League. Les Blauw&Zwart ont un avantage d'un point et peuvent, même en cas de défaite, garder cette troisième place. Si Galatasaray obtient un résultat face au PSG, les Brugeois seraient bien inspirés de faire de même face au Real Madrid.

Les matchs: Paris Saint-Germain/Galatasaray et FC Bruges/Real Madrid à 21h en direct sur Club RTL et RTL Play.

Groupe B

Déjà qualifiés: Bayern Münich et Tottenham

Enjeu: Le Bayern Münich et Tottenham s'affrontent pour du beurre, l'écart de 5 points assurant aux Bavarois la première place du groupe. L'Olympiakos, de son côté, doit battre le Slavia Prague. Sans cela, ils diront au revoir à l'Europe pour cette saison.

Les matchs: Bayern Munich/Tottenham et Olympiakos/Etoile Rouge à 21h.

Groupe C

Déjà qualifié: Manchester City

Enjeux: La deuxième place du groupe se jouera entre le Shakhtar Donetstk et l'Atalanta, qui s'affronteront à 18h55. Les Ukrainiens ont l'avantage d'un petit point et doivent éviter la défaite. Timothy Castagne et ses équipiers vont, eux, tout donner pour profiter des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Les matchs: Dinamo Zagreb/Manchester City et Shakhtar Donetsk/Atalanta à 18h55.

Groupe D

Déjà qualifié: Juventus Turin

Enjeux: L'Atlético Madrid est en danger. Les Espagnols affronteront le Lokomotiv Moscou avec la pression et un petit point d'avance sur le Bayer Leverkusen, qui se déplace à Turin. Une victoire allemande combinée à un résultat autre qu'une victoire de l'Atlético enverrait le club espagnol en Europa League. Devant, la Juventus se promène et fera sans doute tourner, assurée de la première place du groupe.

Les matchs: Bayer Leverkusen/Juventus et Atlético Madrid/Lokomotiv Moscou à 21h.