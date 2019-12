FC Bruges-Real Madrid EN DIRECT: les Blauw&Zwart se rapprochent de l'Europa League à la pause (0-0)

Le Club de Bruges affronte ce soir le Real Madrid dans un match important. Les Belges peuvent encore rejoindre l'Europa League, alors que les Madrilènes, eux, sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

46' - C'est la pause. Le PSG menant 2-0 face au Galatasaray, les Brugeois sont quasiment assurés de rejoindre l'Europa League.

45' - Dennis inscrit un but mais il est annulé sur hors-jeu.

40' - Confusion dans la surface. Mignolet relâche le ballon sur une intervention. Il tente de dégager, mais Militao vient contrer le ballon. Une faute est sifflée.

37' - Carton jaune pour Casemiro, auteur d'une obstruction sur Vormer.

34' - Un troisième carton jaune pour Bruges, cette fois pour Sobol.

34' - Grosse opportunité pour le Real Madrid. Isco part dans un bon solo et croise sur le côté gauche, mais ça frôle le poteau.

30' - Les occasions se font plus rares. Bruges manque parfois d'idée et de précision dans ses transmissions offensives.

21' - Carton jaune pour Kossounou, le deuxième côté brugeois.

14' - Réaction des Madrilènes. Jovic est bien isolé à gauche et voit Mignolet détourner son ballon.

10' - Double occasion pour les Brugeois, qui sont bien dans le match. Sobol voit son centre contré, Tau reprend mais Areola est dessus. La frappe derrière passe à côté.

8' - Première occasion pour le Real Madrid. Un corner est repris par Militao, mais ça passe à côté.

6' - Dennis partait dans le camp adverse mais est stoppé par Modric. Le Croate est averti.

0' - Coup d'envoi de cette rencontre décisive pour les Brugeois.

Les compositions:

FC Bruges: Mignolet, Deli, Mechele, Kossounou, Sobol, Balanta, Vormer, Vlietinck, Vanaker, Dennis, Tau



FC Bruges: Mignolet, Deli, Mechele, Kossounou, Sobol, Balanta, Vormer, Vlietinck, Vanaker, Dennis, Tau

Real Madrid: Areola, Militao, Varane, Modric, Casemiro, Jovic, Odriozola, Isco, Mendy, Vinicius Jr, Rodrygo



Real Madrid: Areola, Militao, Varane, Modric, Casemiro, Jovic, Odriozola, Isco, Mendy, Vinicius Jr, Rodrygo

L'avant-match

Alors que le PSG et le Real Madrid sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Bruges, troisième du groupe avec 3 points, peut encore décrocher la troisième place, qui délivre un billet pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Une troisième place à laquelle peut aussi prétendre Galatasaray, dernier avec 2 points et qui se rend à Paris mercredi.



Si le 'Gala' ne s'impose pas au PSG, Bruges sera assuré de passer l'hiver au chaud. En cas de victoire des Turcs au Parc des Princes, les Blauw en zwart devront s'imposer face au Real pour s'assurer de la 3e place.

Les Brugeois ont montré de bonnes choses depuis le début de la compétition, notamment au match aller à Madrid où ils avaient mené 0-2 avant de partager l'enjeu (2-2). Ils devront donc confirmer mercredi face à des Merengue privés d'Eden Hazard et Marcelo, blessés, mais aussi de Toni Kroos et Sergio Ramos, laissés au repos.

C'est donc assez logiquement que Philippe Clement, entraîneur des Gazelles, compte passer l'hiver européen. "Nous avons livré une bonne campagne européenne, nous méritons juste trois points de plus", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse. Si Clement salue le retour de son capitaine Ruud Vormer, qui a purgé ses trois journées de suspension, il devra se passer de Clinton Mata et Krépin Diatta. Les deux joueurs sont suspendus à cause de cartes jaunes écopées pour avoir célébré de manière illicite le goal tardif des Brugeois à Istanbul fin novembre.