Ligue des Champions de basket - Ostende s'incline face à Strasbourg et Quentin Serron

(Belga) Ostende n'a pas réussi à venir à bout des Français de Strasbourg (64-71) mercredi soir au Versluys Dôme pour le compte de la huitième journée en Ligue des Champions de basket.

Les joueurs de Dario Gjergja enregistrent leur cinquième revers de la compétition (pour trois succès) et sont désormais avant-derniers du groupe A, dépassés par leurs adversaires du soir quatre victoires et quatre défaites). Face à Strasbourg, les Ostendais avaient pourtant bien débuté leur rencontre, menant rapidement 11-2. Mais c'était avant le réveil des Français qui renversaient complètement la vapeur à la pause (26-35). Au retour des vestiaires, les Côtiers ont parfaitement réagi pour s'adjuger le troisième acte (24-13) avant de craquer en fin de match (64-71) face au manque de rotations avec les blessures de Simon Buysse, Loïc Schwartz et MiKyle McIntosh. Shevon Thompson termine meilleur marqueur ostendais avec 16 points (et 14 rebonds). Il a bien été épaulé par Braian Angola et ses 15 unités. Côté français, le Belge Quentin Serron termine ce match avec 2 points au compteur (1/3 à 2 points et 0/2 à 3 points), 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 11 minutes. Mardi prochain, Ostende se déplace en Israël pour y affronter UNET Holon pour le compte de la neuvième journée en Ligue des Champions de basket. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit équipes) sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)