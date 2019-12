Ligue des Champions: l'Atlético Madrid assure l'essentiel face au Lokomotiv Moscou et verra les huitièmes de finale (vidéo)

L'Atletico Madrid a obtenu le dernier ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi en l'emportant à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-0) dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules.

Les Madrilènes (10 points) accrochent donc la deuxième place du groupe D, à six unités de la Juventus, mais surtout avec quatre unités d'avance sur le Bayer Leverkusen, battu par les Turinois à domicile (0-2) sur des buts de Ronaldo (75) et Higuain (90+2). Les Allemands sont toutefois reversés en seizièmes de finale de l'Europa League. Le Lokomotiv Moscou est éliminé de toute compétition européenne avec 3 points.



Si l'Atletico Madrid manquait un penalty via Trippier après deux minutes de jeu, l'équipe locale ne gâchait pas sa deuxième opportunité sur le coup de pied de réparation de Joao Felix (17e). En deuxième période, Felipe (54e) se chargeait de doubler la mise.