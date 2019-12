Ligue des champions - L'Atletico Madrid décroche le dernier ticket pour les huitièmes de finale

(Belga) L'Atletico Madrid a obtenu le dernier ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi en l'emportant à domicile face au Lokomotiv Moscou (2-0) dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules. Les Madrilènes (10 points) accrochent donc la deuxième place du groupe D, à six unités de la Juventus, mais surtout avec quatre unités d'avance sur le Bayer Leverkusen, battu par les Turinois à domicile (0-2) sur des buts de Ronaldo (75) et Higuain (90+2). Les Allemands sont toutefois reversés en seizièmes de finale de l'Europa League. Le Lokomotiv Moscou est éliminé de toute compétition européenne avec 3 points.

Si l'Atletico Madrid manquait un penalty via Trippier après deux minutes de jeu, l'équipe locale ne gâchait pas sa deuxième opportunité sur le coup de pied de réparation de Joao Felix (17e). En deuxième période, Felipe (54e) se chargeait de doubler la mise. Dans le groupe B, Tottenham, avec Toby Alderweireld titulaire et Jan Vertonghen au repos, n'a pas réussi à prendre se revanche sur la pelouse du Bayern Munich après la lourde défaite subie à Londres en octobre dernier (2-7). Les 'Spurs', déjà qualifiés et assurés de terminer deuxième (10 pts) derrière les Bavarois (18 pts), ont, en effet, été battus 3-1. Le Bayern a ouvert le score par l'intermédiaire de Coman (14e) avant que Sessegnon (20e) n'égalise. Les Munichois ont ensuite repris l'avantage via Muller (45e). Enfin, Coutinho (64e) s'est chargé de fixer le score définitif à 3-1. Le suspense de ce groupe était cependant à chercher du côté de la troisième position. L'Étoile rouge de Belgrade a perdu sa place en seizièmes de finale de l'Europa League en concédant un but, des œuvres d'El Arabi sur penalty (87e), dans les dernières minutes à l'Olympiacos (1-0). Les Grecs (4 pts) devaient impérativement l'emporter pour ravir la 3e place à leurs adversaires du jour (3 pts).