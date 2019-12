Zinedine Zidane salue ses réservistes après la victoire à Bruges: "Ils jouent peu, mais ils l'ont bien fait ce soir"

L'entraîneur du Real Madrid avait de quoi être satisfait après la victoire 1-3 sur la pelouse du Club de Bruges. Les Madrilènes l'ont emporté en maîtrisant leur sujet, ce qui réjouit l'ancienne star de l'équipe de France. "C'est une victoire méritée, même si ça n'a pas été facile", a expliqué Zidane à Renaud Terreur. "Bruges a fait valoir ses armes. Nous avons été efficaces, nous avons bien contrôlé les Brugeois. Au final, on marque trois buts. Je pense qu'on peut être content de nous".

Zidane retenait surtout la performance de ses réservistes habituels, titularisés ce soir. "Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps qui l'ont bien fait ce soir. C'est aussi intéressant, parce que chacun apporte quelque chose à l'équipe et ça c'est important pour l'entraîneur".

Place maintenant aux huitièmes de finale. Un autre challenge à relever. "On sait que c'est une autre phase qui commence. On va jouer contre une équipe qui a terminé premier de son groupe, on sait qu'on va avoir un gros morceau, on connaît notre situation. Ce sera compliqué, mais on a un peu de temps puisque ça se passera en février. Avant ça, on a aussi quelques échéances importantes", a précisé l'entraîneur madrilène.