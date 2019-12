Alphonse Areola, titulaire contre Bruges, aborde sa relation avec Thibaut Courtois (vidéo)

Alphonse Areola fait sans doute partie des joueurs les plus heureux après la rencontre entre Bruges et le Real Madrid. Le gardien est souvent sur le banc depuis le début de la saison, doublé dans la hiérarchie madrilène par Thibaut Courtois. Disputer ce genre de match a donc une importance particulière. "C'est toujours important de pouvoir avoir des minutes, d'aider l'équipe. Chaque fois qu'on me fait confiance, je dois répondre présent, donner le maximum pour que l'équipe se porte bien et qu'on gagne au bout", nous a expliqué le Français.

Mais face à Thibaut Courtois, difficile d'avoir beaucoup d'opportunités. Alors quelle est la relation entre les deux hommes ? "Avec Thibaut, ça se passe très bien", affirme le Français. "On essaye de donner le maximum, l'un comme l'autre. Quand il joue, j'essaye de l'aider pendant l'entraînement, qu'il se sente le mieux et que l'équipe en profite".

Les deux portiers ont un point en commun qui, visiblement, a favorisé la bonne entente. "Ce qui nous a bien aidé, c'est qu'on ait eu le même entraîneur des gardiens par le passé. Je pense que ça favorise le rapprochement. On a une relation saine, on est là pour aider l'équipe" a-t-il terminé.