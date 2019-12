Europa League: 11 clubs peuvent encore se qualifier!

La 6e et dernière journée validera jeudi soir les noms des 24 qualifiés pour les 16es de finale de l'Europa League de football. Treize d'entre-eux, dont celui de La Gantoise, sont déjà connus à l'issue de la phase de poule de cette C3. Onze (sur 19 toujours candidats) doivent encore assurer leur place. Ils auront été rejoints par les huit équipes ayant terminé troisième de leur poule en Ligue des Champions pour un tirage au sort prévu à Nyon, Suisse, le lundi 16 décembre.

Le Standard figure encore parmi les candidats à la qualification, mais les Rouches doivent gagner contre Arsenal et espérer que Francfort soit battu face au Vitoria Guimaraes.

Outre La Gantoise côté belge, sont déjà qualifiés pour les 16es de finale: APOEL Nicosie (Chy), Séville (Esp), Bâle (Sui), le Celtic Glasgow (Eco) avec Boli Bolingoli-Mbombo, Espanyol Barcelone (Esp), Wolfsburg (All) et son gardien Koen Casteels, Braga (Por), le Sporting du Portugal (Por), LASK Linz (Aut), Wolverhampton (Ang) et Leander Dendoncker, Manchester United et l'AZ Alkmaar (P-B) avec Stijn Wuytens.

Dans le groupe B, le FC Copenhague (9 pts), Malmö (8), qui s'affrontent au Danemark, et le Dynamo Kiev (6), face à Lugano, peuvent encore passer, dans le groupe C, Krasnodar a besoin d'une victoire à Getafe (pour qui un nul suffit) pour accompagner Bâle en 16es de finale.

Dans le groupe E, la Lazio de Jordan Lukaku est en grand danger et doit gagner à Rennes tout en espérant une défaite de Cluj face au Celtic, déjà qualifié.

Dans le groupe G, les quatre équipes - Glasgow (8 pts), Porto (7), Young Boys (7) et Feyenoord (5) - peuvent encore passer. Les Rangers reçoivent les Suisses et Feyenoord va à Porto.

Dans le groupe H, derrière l'Espanyol, Ludogorets et Ferencvaros se disputeront la deuxième place qualificative avec l'obligation pour Ferencvaros de l'emporter en Bulgarie.

Le Borussia Monchengladbach (8 pts) n'a besoin que d'un point à Basaksehir Istanbul (7 pts) pour s'assurer de passer l'hiver au chaud, et d'une victoire pour être certain de finir premier de sa poule J.

La Roma (8 pts), qui reçoit Wolfsberg, déjà éliminé, peut aussi priver les Turcs d'une qualification.

De la Ligue des Champions, à l'issue des matches de mardi soir, l'Ajax (P-B), Benfica (Por), l'Inter Milan (Ita) de Romelu Lukaku et Salzbourg (Aut) sont reversés en Europa League. Quatre autres clubs suivront à l'issue des rencontres de ce mercredi soir.

Les matches aller des 16es de finale de l'Europa League auront lieu le 20 février et les duels retour le 27 février.