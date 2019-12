Anderlecht, "en transition", fixe une échéance pour viser le titre en Belgique

L'horizon est inhabituellement lointain pour le club 34 fois champion de Belgique: Anderlecht affirme viser un nouveau titre national lors de la saison 2021-2022 dans une lettre ouverte à ses supporters publiée jeudi soir.



"S'il s'avérait que cette saison était encore une année de transition, nous devrions dire: +so be it+ (qu'il en soit ainsi, ndlr)", ont écrit les Bruxellois, onzièmes du championnat belge et absents des compétitions européennes cette saison, une première depuis des décennies.



La saison prochaine, Anderlecht espère "lutter pour une place dans le top 4 et obtenir au minimum une qualification européenne", avant de chercher à conquérir "le titre et une qualification pour la Ligue des champions" en 2021-2022.



La missive a été signée par les principales figures du club, dont l'entraîneur principal Frank Vercauteren, le défenseur et manager Vincent Kompany ou le président Marc Coucke.



Le dernier titre d'Anderlecht remonte à la saison 2016-2017. Une éventuelle période de disette de cinq ans ne serait pas inédite, mais tout de même extraordinaire pour le club bruxellois, qui a décroché 34 couronnes nationales en 72 ans.



La direction des Mauves remercie les supporters pour leur "patience" et exposé une nouvelle fois son "plan".



Anderlecht promet ainsi de redéfinir et moderniser son identité de jeu, et de construire "un noyau bien équilibré, capable de remporter des prix".



La publication de la lettre intervient à l'aube d'une série de matches au sommet pour Anderlecht. Dimanche, les Bruxellois se déplacent chez leur grand rival, le Standard de Liège (3e), avant de défier jeudi le FC Bruges (1er) en Coupe de Belgique. Trois jours plus tard, ils recevront Genk, le champion sortant.