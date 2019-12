José Mourinho rêve d'un retour de Marouane Fellaini en Angleterre: le Belge lui adresse un message clair

Marouane Fellaini va-t-il faire son grand retour en Premier League en janvier prochain? Récemment la DH révélait que José Mourinho avait contacté le Diable Rouge. L'entraîneur portugais, fan de "Big Mo" depuis sa période à Manchester United, aurait sondé son ancien joueur afin de connaître ses ambitions.

Mourinho rêverait de recruter Fellaini à Tottenham, mais l'intérêt est-il réciproque? Dans une interview accordée à nos confrères d'Eleven Sports, le Belge de 32 ans répond: "C’est quelqu’un (Mourinho) qui m’a respecté et soutenu dans les moments difficiles. C’est quelqu’un qui sait ce que je peux apporter à une équipe. Il m’a donné cette confiance que tous les entraîneurs m’ont donnée dans ma carrière. C’est quelqu’un de spécial pour moi, envers qui j’ai beaucoup de respect. C’est un grand entraîneur", a déclaré Fellaini. "Il a eu un passage difficile à Manchester United. Il a repris Tottenham et il est en train de bien faire. Je ne lui souhaite que du succès. On s’envoie des messages et on s’est déjà parlé au téléphone. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup et je lui souhaite beaucoup de succès à Tottenham. Son envie de me faire revenir en Premier League? Je suis bien où je suis. Pour le reste, je suis en vacances et je profite", a-t-il répondu.

Marouane Fellaini avait quitté Manchester United en février dernier, s'engageant jusqu'en 2021 en Chine. Il y évolue à un bon niveau, ayant disputé 32 matchs et inscrit 7 buts tout en délivrant 12 passes décisives. Il avait alors annoncé sa retraite internationale.

Ce jeudi, il n'a par ailleurs pas fermé la porte à un retour en équipe nationale...