Mondial de hand: les Néerlandaises d'Emmanuel Mayonnade en finale

Les handballeuses néerlandaises, entraînées par le Français Emmanuel Mayonnade, se sont qualifiées pour la finale du Mondial en battant la Russie 33 à 32, vendredi à Kumamoto, et affronteront la Norvège ou l'Espagne pour un premier titre.

Ce sera la deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle perdue en 2015 contre la Norvège. Depuis cette date, les Néerlandaises ont toujours été dans le dernier carré des tournois majeurs et ont remporté plusieurs médailles, mais jamais en or.

L'équipe est dirigée depuis cette année par Emmanuel Mayonnade, qui cumule les fonctions de sélectionneur avec celles d'entraîneur de Metz. Il est quadruple champion de France en titre avec le club lorrain.

Les Russes, invaincues jusque-là, faisaient figure de favori pour l'or alors que les Néerlandaises avaient eu un parcours plus en dents de scie. Elles se hissent ainsi en finale après avoir déjà perdu trois matches contre la Slovénie, le Danemark et l'Allemagne.

Les arrières Estavana Polman et Lois Abbingh ont été les meilleures Néerlandaises avec 9 et 8 buts. Laura Van der Heijden a inscrit le dernier but décisif à quelques secondes de la fin d'une rencontre extrêmement serrée, où l'écart n'a jamais dépassé deux buts. Anna Viakhireva, coéquipière d'Abbingh à Rostov, a marqué 11 fois pour la Russie.