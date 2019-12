"Choqué" au moment de la blessure de Kingsley Coman, le docteur du Bayern Munich donne des nouvelles rassurantes

L'attaquant français du Bayern Munich Kingsley Coman ne sera "absent que trois matches" après s'être blessé au genou gauche mercredi face à Tottenham, a annoncé vendredi le médecin du club allemand, précisant qu'il reviendrait en janvier.



"D'après les examens, il ne sera absent que trois matches et participera au stage de préparation à Doha" au Qatar début janvier, a expliqué le docteur Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt sur le site du Bayern.



"Nous avons été choqués au moment (de la blessure), mais Kingsley a été très chanceux", a-t-il ajouté.



Coman, 23 ans, souffre d'une déchirure de la capsule articulaire du genou gauche, avait indiqué jeudi le Bayern.



L'international français (22 sélections, 4 buts) s'est blessé à la 27e minute du match de Ligue des champions contre Tottenham (3-1) mercredi, sur une mauvaise réception, et les images montraient une torsion impressionnante du genou, laissant craindre une lésion plus grave.



Kingsley Coman a vu son début de carrière haché par les blessures. Il est notamment resté quasiment sans jouer de février à novembre 2018, victime de deux graves déchirures ligamentaires consécutives à la cheville gauche, et a manqué la Coupe du monde en Russie.