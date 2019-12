Europa League: un joueur de Gand figure dans l'équipe type de la semaine

Le milieu de terrain ukrainien de La Gantoise Roman Bezus figure dans l'équipe de la semaine de l'Europa League de football, dont l'Union européenne (UEFA) a dévoilé la composition vendredi matin. Jeudi il avait offert deux assists à Laurent Depoitre, lors de la victoire, 2-1, contre Oleksandriya, qui a assuré la première place du Groupe I aux Buffalos, qualifiés pour les seizièmes de finale de l'épreuve.



Bezus est associé à l'Espagnol de Manchester United Juan Mata au centre de la ligne médiane, dont les flancs sont occupés par Takuma Asano (Partizan Belgrade) et Bukayo Saka, auteur du goal égalisateur d'Arsenal au Standard (2-2). L'attaquant portugais de Wolverhampton Diego Jotta, auteur d'un triplé contre Besiktas (4-0, dont un but de Leander Dendoncker), est évidemment repris, tout comme Mason Greenwood, qui a inscrit deux buts pour Manchester United contre AZ Alkmaar (4-0). L'équipe UEFA de la semaine: Vid Belec (Apoel Nicosie) - Ashley Young (Manchester United), Joris Gnagnon (Stade Rennais), Gernot Trauner (ASK Linz), Gaël Clichy (¿stanbul Basaksehir) - Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (LA GANTOISE), Juan Mata (Manchester United), Takuma Asano (Partizan Belgrade) - Diogo Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)