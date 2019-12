Fellaini ouvre la porte à un retour chez les Diables: "Ce n'est pas le bon moment pour en parler" déclare Martinez

Marouane Fellaini n'a pas fermé la porte à un retour en équipe nationale dans une interview accordée à Eleven Sports, dont les premiers extraits ont été dévoilés jeudi sur Twitter.

Roberto Martinez va-t-il dès lors le sélectionner pour les prochains rassemblements des Diables Rouges? Ce vendredi, nos confrères de Sporza ont publié un entretien avec le sélectionneur national. "Ce n'est pas le bon moment pour en parler (d'un retour de Fellaini chez les Diables). Il vient de terminer la saison et a besoin de repos. Avant mars, je passerai en revue la situation de chaque joueur."

Fellaini a-t-il plus de chance de rejouer avec la Belgique s'il rejoint l'Europe durant le prochain mercato? "Non, cela dépend surtout de comment le joueur se sent le moment venu. Il vient de jouer une finale de Coupe, il a maintenant besoin de souffler. Et nous verrons dans quelques mois quelle est la situation du joueur", a ajouté Martinez.